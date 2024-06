Anna Gréta Star Of Spring (ACT/edel)

Ihre Songs schleichen sich leicht ins Ohr, und erst wenn man genauer hinhört, merkt man, welch komplexe Gebilde es manchmal sind. So wechseln in „Catching Shadows“ (mit der bemerkenswerten Zeile „slipping through your fingers like butter“) ständig die Rhythmen, in „Spacetime“ wird das rhythmische Motiv von einer Bassklarinette – gespielt von Grétas Vater Sigurdur Flosason – getragen und in „The Body Remembers“ wird auf die von Dänemark verordnete Geburtenkontrolle in Grönland in den 1960er- und 1970er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Bezug genommen. Musik und Text hat die Sängerin und Pianistin bei allen elf Songs selbst geschrieben, mit zwei Ausnahmen: Die Texte von „Metamorphoses Of The Moon“ und „Denouement“ stammen von Sylvia Plath. Eine Plath-Zeile wie „the angry witch will punish us for which is which“ (aus „Metamorphoses Of The Moon“) passt allerdings bestens zu den rätselhaften Geschichten, die Gréta in ihren selbst verfassten Songs mit ihrer träumerischen Stimme erzählt.