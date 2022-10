Andreas Steffen Quintet Elixir (Unit/Membran)

Andreas Steffen forscht in der pharmazeutischen Industrie, doch seine Liebe zur Musik – als Jugendlicher spielte er im Landesjugendjazzorchester Niedersachsen – hat den Pianisten nie verlassen. Und so formte er nun mit dem ukrainischen Trompeter Dima Bondarev, dem italienischen Bassisten Igor Spallati, dem deutschen Schlagzeuger Fabian Rösch und dem ukrainischen Gitarristen Igor Osypov, der „Elixir“ produziert hat, seine eigene Band, um mit ihr ein Album einzuspielen. Der entspannte und dennoch zupackende Modern Jazz lebt von den weiten Themen (etwa das majestätische „Morning Glance“), die zumeist von Bondarev oder Steffen selbst getragen werden. „In einer komplexen Welt ist nicht mehr alles planbar und man muss lernen, mit viel Unsicherheit umzugehen und oft zu improvisieren“, hat Steffen in seinem Hauptberuf festgestellt. Diese Fähigkeiten kommen ihm nun auch als Pianist zugute, der seine Musik mit viel Energie auflädt und seinen Musikern gleichzeitig den nötigen Raum lässt.