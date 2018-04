Der Allroundvokalist Andreas Schaerer und sein Schweizer Landsmann Lucas Niggli (Schlagzeug) treten seit einigen Jahren zusammen auf. 2015 hatten sie die Idee, ihr Duo zu erweitern und zwei verschiedene Triobesetzungen zu starten. Doch der Funke sprang ungeplant quer, und statt der zwei Trios bekamen sie am Ende ein fulminantes Quartett. Luciano Biondini (Akkordeon) und Kalle Kalima (Gitarre) mögen sehr verschiedene Musiker sein, aber beide sind Extremisten in der individuellen Improvisation. Mit ihnen ist eine Band entstanden, die man sich kaum zu erträumen traut: vier Ausnahmeakteure, vereint in einem herzergreifenden Jazz-Amalgam aus Mediterranem, Alpinem, Rockigem, Afrikanischem und vielem mehr. Andreas Schaerers Stimme, die zuweilen an den frühen Al Jarreau erinnert, wird dabei mehr denn je zum Instrument. Man möchte dieses Quartett sofort live erleben. Schon jetzt: die Band des Jahres.