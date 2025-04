Andorra III (April/Indigo)

Andorra, die Parabel von Max Frisch über Rassismus und Vorurteile, ist aktueller denn je. Das dritte Album des dänischen Kollektivs Andorra um Pianist Peter Kohlmetz Møller, Trompeter Mads la Cour, Gitarrist Simon Krebs, Bassist Morgen Jørgensen und Schlagzeuger Nikolaj Bundvig begibt sich erneut in die Erkundung elektronischer Klangexperimente mit Synthesizern, digitalen Audiomanipulationstechniken und langen, verzerrten Drones. Die fünf Musiker lernten sich als Studenten am Fünen Musikkonservatorium in Odense kennen und spielten danach in verschiedenen Gruppierungen, bis sie sich erneut wiedertrafen und 2021 ihr Kollektiv gründeten. Aufgenommen in den Lundegaard Studios in Vejen im Januar 2024, entstanden sphärische, meditative Klanglandschaften, eine Retroästhetik früher Fusion-Synthie-Sounds gekonnt mit zeitgenössischem Jazz verbindend.