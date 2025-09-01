Alex Sipiagin Reverberations CrissCross/Harmonia Mundi

Der Trompeter Alex Sipiagin lebt seit einigen Jahren in Italien, genauer gesagt in dem kleinen Dorf Sandrigo. Ganz in der Nähe hat er in einem Studio dieses Album aufgenommen. Will Vinson eröffnet mit seinem Altsaxofon „Prelude To A Kiss“, eins von zwei Ellington-Stücken, die Sipiagin auf diesem Album spielt (das andere ist Billy Strayhorns „Upper Manhattan Medical Group“). In den 1990er-Jahren hat Sipiagin in Ellingtons Band gespielt, aber vor allem Charles Mingus hat ihm dessen Musik näher gebracht. Grund genug, Mingus‘ „Little Royal Suite“ aufzunehmen, das Roy Eldridge (sein Spitzname war „Little Jazz“) gewidmet ist. Sipiagin ist stolz auf die vielen verschiedenen „Vibes“, die der Song verströmt – mit Pianist John Escreet und Bassist Makar Novikov hat er zwei Musiker in der Band, die das nutzen können. Die afrokubanischen Einsprengsel sind der Moment, in dem Schlagzeuger Donald Edwards seinen Platz im Scheinwerferlicht bekommt.