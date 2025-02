Alex Bayer A Slight Change Of Plans (KLAENG Records/klaengrecords.de)

Loren Stillman spielt eine grazile Saxofonmelodie, die erweitert wird durch von Bill Elgart mit Besen aufs Schlagzeug getupfte Rhythmusschichten, verträumte Harmonien und lose Tonfolgen von Max Arsava am Klavier sowie Akzente und Melodiesequenzen von Alex Bayer am Kontrabass. Das Stück „September 15th“ steht am Anfang des Repertoires, das Bayer komponiert hat. Doch wie bereits dort zeigt er sich auch sonst vor allem als Ensemblespieler, nur vereinzelt mit Solopassagen. Stilistisch durchspielen die vier kräftige Kontraste, vom rasanten, sehr frei gespielten „Granular“ über die in einem aufgeladenen Geflecht ineinandergreifenden Linien und scharfen Akzente von „Blam“ bis zur atmosphärischen Reflektiertheit von „It should‘ve happened a long time ago“. Ein dicht interagierendes Quartett mit vielen Freiheiten.