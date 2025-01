Al Jarreau Wow! (Resonance/Harmonia Mund )

Ein bisschen grenzt es schon an Geschichtsklitterung. Wenn die Verantwortlichen des Labels andeuten, dass der Auftritt Al Jarreaus am 13. August 1976 der Washingtoner Bar Child Harold der erste richtige seiner Karriere gewesen sein könnte, so unterschlagen sie, dass der Wunderknabe schon ein halbes Jahr zuvor in Hamburg von NDR-Jazzredakteur Michael Naura offiziell „entdeckt“ worden war. Da hatte einer wohl ein Näschen, aber kein amerikanisches! Angesichts der fulminanten Show, deren Aufnahmen nun von Ziv Feldman ans Tageslicht befördert wurden, kann man die Reaktion sogar nachvollziehen. Jung, voller Energie und mit unverbrauchter Stimme verlieh er dem Berufsbild des Jazzvokalisten ein völlig neues Profil. Dauerscatend, nur mit einem Trio um Keyboarder Tom Canning im Rücken, bretterte Al im Affenzahn durch Themen wie „Take Five“, „Shiny Stockings“ oder „We Got By“, und man glaubt zu spüren, wie die Kinnladen des Publikums reihenweise nach unten klappen. Die Ausnahme der Regel ist einmal mehr der Höhepunkt – Jarreaus intensive, leise Ballade „Aladdin’s Lamp“. Ohne Zweifel: Der Mann hatte den Woweffekt, besonders in dieser, seiner besten Phase.