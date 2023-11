Aki Rissanen Hyperreal (Edition/Membran)

Der finnische Pianist und Keyboarder Aki Rissanen sucht nach immer neuen Herausforderungen. Auf seiner neuen CD „Hyperreal“ tritt er mit seinem alten Kumpel, dem Trompeter Verneri Pohjola und dem türkisch-schwedischen Drummer Robert Ikiz an. Diese Besetzung agiert jedoch weniger kammermusikalisch, als es zunächst anmuten mag. Mit einem knackigen Drumgroove eingeleitet, begibt sich das Trio auf eine Tour de Force zwischen Fusion, Jazzrock oder einfach nur instrumentalem Rock. Dass vor allem Rissanen und Pohjola bei allem Druck auf dem Kessel immer noch Poeten sind, ergibt sich immer wieder zwischen den Tönen und Grooves. Vor allem aber wollen sie sich nicht festlegen. Sie fallen sich gegenseitig und teilweise sogar selbst in die Parade, treiben einander an, wechseln das Vokabular ebenso wie das Werkzeug und halten gehörig Abstand zur Komfortzone. In jedem Song wirft sich aufs Neue die Frage auf, wie weit können wir gehen mit Sounds, Strukturen und einer musikalischen Hyperrealität?