Newsticker [8.2.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Seit 1979 lebt der Keyboarder Uli Rennert, 1960 in Frankfurt am Main geboren, im österreichischen Graz, wo er an der Jazzabteilung der dortigen Musikhochschule studiert hatte. Von 1988 bis 1993 leitete er u.a. mit dem Saxofonisten Heinrich von Kalnein das Trio X-tra, später spielte er in der Formation TimeSquare, u.a mit dem Bassisten Achim Tang. Ab 1989 hatte Rennert, der 1993 die österreichische Staatsbürgerschaft annahm, einen Lehrauftrag an der Grazer Musikhochschule, 2003 habilitierte er zum Professor für Improvisation am Jazzinstitut der Kunstuniversität Graz. Am 5. Februar ist Rennert an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Nach dem „Critics‘ Poll“ hat das amerikanische „Jazztimes“-Magazin nun auch seinen „Readers‘ Poll“ veröffentlicht. Nach Meinung der Leser/-innen dieses Jazzmagazins ist Charles McPherson „Artist Of The Year“, „Best New Artist“ ist die Musikerinnen-Band Artemis und „Best New Release“ McPhersons Album „Jazz Dances Suites“. Als „Best Tenor Saxophonist“ wird Wayne Shorter gelistet, „Best Pianist“ ist Chick Corea und „Best Gitarrist“ ist Bill Frisell. Die komplette Ergebnisliste gibt es auf jazztimes.com.

Seit einigen Jahren folgt die Berliner Harfenistin Kathrin Pechlof mit ihrem Trio mit Christian Weidner (Saxofon) und Robert Landfermann (Bass) einen eigenen Weg zwischen anspruchsvoller Abstraktion des Neutonalen und energetischer Komplexität des Jazz. Heute Abend tritt sie mit ihrem Trio und ihrem Programm „Toward The Unknown“ in einem Live-Streaming-Konzert im A-Trane in Berlin auf. Dieses Konzert wird zudem vom Deutschlandfunk Kultur für eine CD-Produktion dieses Trios mitgeschnitten. Tickets gibt es für 10 Euro im Vorverkauf, Beginn ist 20:15 Uhr.