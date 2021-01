Newsticker [11.1.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Normalerweise findet Mitte Januar immer das JOE Festival statt, dass von der Musiker/-innen-Initiative „Jazz Offensive Essen“ (JOE) organisiert wird, wegen der Corona-Pandemie fällt dieses Festival in diesem Jahr jedoch aus. Stattdessen organisiert man vom 14. Januar bis 25. Februar jeden Donnerstag das Video-Projekt „gelb, laut & frei“ in der Essener Zeche Carl. Musiker/-innen der Ruhrgebiets-Szene finden dabei zu immer neuen Duo-Konstellationen zusammen – wie zum Beispiel Patrick Hengst und Hartmut Kracht, Hanna Schörken und Achim Zepezauer oder Florian Walter und Karl-Friedrich Degenhardt. Die Videos werden auf dem Youtube-Channel der Zeche Carl gezeigt.

Kürzlich erschien im Eigenverlag das Album „First Take“ des Haunschild/Rückert Quartet mit Frank Haunschild (Gitarre), Thomas Rückert (Piano), Reza Askari (Bass) und Jens Düppe (Drums). Heute Abend spielt dieses Quartett ein Live-Streaming-Konzert aus dem Kölner Jazzclub King Georg. Beginn ist 19:30 Uhr.

Drei spannende Live-Streaming-Konzerte gibt es diese Woche aus dem Münchner Jazzclub Unterfahrt. Am 13. Januar tritt der Bassist Martin Zenker mit seinem Quartett auf, unter anderem mit dem Saxofonisten Tony Lakatos, gefolgt von Konzerten mit der Sängerin Stefanie Boltz am 15. und dem Till Martin Quartet am 16. Januar. Beginn ist jeweils 20 Uhr.

„Past & Present“ ist der Titel für das Live-Streaming-Konzert mit dem Pianisten Georg Ruby und seinem Trio Village Zone am 15. Januar im Kölner Stadtgarten. Spielt dieses Trio im ersten Set eines seiner „Instant Composing“-Konzerte, so kommt im zweiten Teil die luxemburgische Sängerin Sascha Ley hinzu. Zudem stellt sich Ruby im Gesprächsteil den Fragen des Journalisten Michael Rüsenberg. Beginn ist 20 Uhr.