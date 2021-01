Newsticker [7.1.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Am dritten Novemberwochenende 2020 sollte das Festival des Kölner Jazzkollektivs KLAENG im Stadtgarten Köln stattfinden. Doch auch dieses fiel dem „Lockdown light“ zum Opfer, ging dann als KLAENG 2020 – The Solo Edition ohne Publikum und als Videomitschnitt doch noch an den Start. Zu hören waren unbegleitete Solokonzerte von unter anderem Dieter Manderscheid, Kathrin Pechlof, Frederik Köster, Pablo Held, Sebastian Gille und Robert Landfermann, die nun auf dem Youtube-Channel von KLAENG zu sehen sind.

Zum 25. Mal schreibt die Stadt Leipzig ihren Jazznachwuchspreis aus. Bis zum 31. März können sich Musiker*innen bewerben, die in und um Leipzig leben und nicht älter als 30 Jahre sind. Der Preis ist mit 6.500 Euro dotiert und wird im Herbst bei einem Preisträgerkonzert während der Leipziger Jazztage vergeben. Infos und Bewerbungsunterlagen gibt es auf der Website der Stadt Leipzig.

Nach der Absage der Premiere der Monheim Triennale im vergangenen Sommer und der Bekanntgabe des neuen Termins vom 30. Juni bis 4. Juli 2021 ist gerade der Kartenvorverkauf für dieses neuartige Festivalexperiment gestartet. „Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, das Festival ohne massive Einschränkungen durchführen zu können“, so Festivalintendant Reiner Michalke: „Sollte es wider Erwarten doch Komplikationen geben, werden wir dennoch ein vollwertiges Festivalprogramm anbieten.“

Ursprünglich sollte Uli Partheil’s Latin Experience den Konzertstart in das neue Jahr im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis spielen, doch wegen Krankheit musste das Konzert abgesagt werden. Stattdessen tritt nun das Quartett Netnar Tsinim unter anderem mit der Saxofonistin Alexandra Lehmler am 8. Januar dort auf und gibt ein Live-Streaming-Konzert. Beginn ist 20 Uhr.