Newsticker [4.12.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Wegen der Corona-Krise wurde die Premiere der Monheim Triennale ins nächste Jahr verlegt, das Festival findet nun vom 30. Juni bis 4. Juli 2021 statt. Kürzlich gab man neue Namen von Musiker*innen bekannt, die das Festivalprogramm mitgestalten werden: die junge Trompeterin Yazz Ahmed aus London, die Rapperin, Produzentin und Installationskünstlerin Hibo Elmi aus Uganda und der Multiinstrumentalist Shazhad Ismaily aus New York.

Schlicht mit „Bass Brothers“ haben der deutsche Kontrabassist Henning Sieverts und der französische Tubist François Thuillier ihr Duo überschrieben, das die beiden Tieftöner 2014 gegründet haben. Heute Abend sind die „Bass Brothers“ in einem Live-Streaming-Konzert aus der Münchner Unterfahrt zu erleben. Beginn ist 20 Uhr, der Stream ist kostenfrei, aber es wird um ein virtuelles Ticket als Spende gebeten.

Die „Baden-Württemberg Stiftung“ hat mit „Klangspektrum BW“ ein Programm ins Leben gerufen, bei dem Musiker*innen aus verschiedenen Stilrichtungen ihre neuesten musikalischen Werke per Video präsentieren können. Jeder Beitrag wird mit 1.437 Euro entlohnt, in jeder Kategorie gibt es auch einen Hauptpreis in Höhe von 3.000 Euro. Im Jazz sind die Gewinner*innen die Sängerin JULES mit „It’s Raining“ und Torsten Krill’s Frim Fram Collective mit „When Memories Are Fading“.

Gerade ist auf der Plattform „JazzMoves Hamburg“ die zweite Episode des Vlogs „Noah’s Notes From NYC“ online gegangen. Der junge Hamburger Pianist Noah Roth, der seit 2017 in New York lebt, erzählt, wie er die Zeit vor und nach der US-Präsidentenwahl Anfang November erlebt hat, wie eng Jazz in den USA mit der Gesellschaft verbunden ist und die „Black Lives Matter“-Bewegung mitbestimmt.