Newsticker [27.11.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Die digitale Ausgabe der Internationalen Kulturbörse Freiburg (IKF) vom 18. bis 20. Januar nimmt Gestalt an. Registrierte Fachbesucher erhalten Zugang zu einem passwort-geschützten Bereich, in dem das gesamte Angebotsspektrum der digitalen IKF nutzbar ist: mit Aussteller*innen, mit denen über einen Online-Terminkalender Videochats vereinbart werden können, mit Künstler*innen, die sich per Videos-Streamings präsentieren. Zudem gibt es ein Online-Rahmenprogramm – u.a. mit der Wahl der „Freiburger Leiter“ in den Sparten Darstellende Kunst und Musik.

2020 wurde auch der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert. Aus Anlass dieses Jubiläums sind die fünf Kölner Musikerinnen Rebekka Ziegler, Ulla Oster, Angelika Niescier, Christina Fuchs und Caroline Thon beauftragt worden, sich dem Werk dieses klassischen Komponisten von einer eigenen Warte aus zu nähern. Am 3. und 4. Dezember gibt es die Ergebnisse zu hören: als Live-Streaming-Konzerte aus dem Stadtgarten Köln. Beginn ist jeweils 20 Uhr.

Eigentlich ist es Tradition, dass der „mog61 Miteinander ohne Grenzen e.V.“ am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, ein Jazzkonzert veranstaltet. Wegen der Corona-Krise musste das diesjährige Konzert abgesagt werden. Nun gibt es am heutigen Freitag, 27. November, ein Live-Streaming-Konzert mit Bands von elf Musiker*innen der deutschen Free-Jazz-Szene – u.a. mit Jan Roder, Rudi Mahall, Olaf Rupp und Christof Thewes. Beginn ist 19 Uhr.

Bis zum Jahresende gibt es neue Webinars des „Europe Jazz Network“ (EJN), die jeden Dienstag ab 16:30 Uhr als Live-Streamings organisiert werden. Den Anfang machte am 24. November eine Diskussion über die Frage, warum es nur so wenige Frauen im Jazzjournalismus gibt. Fortgesetzt wird die Webinar-Reihe am 1. Dezember über die Frage, wie Konzerte und Tourneen in Zukunft ökologisch nachhaltiger organisiert werden.