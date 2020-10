Newsticker [23.10.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Frankreich verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So gibt es mindestens sechs Wochen lang im Département Bas-Rhin mit Straßburg eine nächtliche Ausgangssperre. Davon betroffen ist auch das Programm des Straßburger Jazzdor-Festivals, das ab 6. November drei Wochen lang stattfinden soll. Man sei dabei zu versuchen, heißt es von Veranstalterseite, die Abendkonzerte in die Nachmittage zu verlegen. Ob und in wie weit dies gelingt, wird man in der kommenden Woche wissen.

Der zweite Jahrgang der NICA-Musiker*innen wird sich von nun an mit Konzerten im Stadtgarten Köln dem Publikum vorstellen. Den Anfang macht am 26. Oktober der Kölner Posaunist Janning Trumann mit seinem Quartett, dem am 30. November die Sängerin Laura Totenhagen mit ihrem Quartett folgend wird. Beginn ist 20 Uhr, Maskenpflicht ist auch während der Konzerte vorgeschrieben.

Wegen der Corona-Pandemie wird dieses Jahr das altehrwürdige Deutsche Jazzfestival Frankfurt nur zwei Tage dauern – und das als Hybridfassung. Am 28. Oktober gibt es in der Alten Oper Frankfurt ein Livekonzert mit dem Django Bates Belovèd Trio und der hr-Bigband, die gemeinsam den 100. Geburtstag von Charlie Parker feiern. Am 31. Oktober sind dann SH4iKH 9 extended, Johanna Summer und KUU! als Livestreaming-Konzerte zu hören.

Zurzeit findet im Raum Rhein-Neckar noch bis zum 14. November das Festival Enjoy Jazz statt. Auch da kommt es immer wieder wegen der Corona-Krise zu kurzfristigen Programmänderungen und -ergänzungen. So wird es am Sonntag, 25. Oktober, ein neues Konzert mit Kinan Azmeh (Klarinette) und Florian Weber (Piano) im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen geben. Beginn ist 20 Uhr.