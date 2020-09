Newsticker [18.9.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Mit der Klanginszenierung „Could You Patent The Sun?“ am 1. Juli 2020 hat der Komponist Marcus Schmickler einen Vorgeschmack auf das gegeben, was am 30. Juni 2021 in Monheim am Rhein zur Eröffnung Monheim Triennale erwartet wird: Den „Entwurf einer Rheinlandschaft“ mit analogen und digitalen Klängen von beiden Seiten des Rheins. Auf dem Youtube-Channel der Monheim Triennale gibt es einen kurzen Ausschnitt aus dieser Inszenierung zu sehen.

+++

Am 16. September wurde in Hamburg die bundesweite Interessenvertretung „Music Women* Germany“ vorgestellt. Dieser Verein ist ein „genreübergreifender Zusammenschlussvon Personen, die sich als weiblich identifizieren, Unternehmen, Initiativen und Organisationen, der sich national und international mit der Vernetzung, Sichtbarmachung und Förderung von weiblichen* Musikschaffenden in Deutschland und Europa befasst“, heißt es in der Pressemitteilung.

+++

1960 ging Miles Davis mit einigen der 1959 an „Kind Of Blue“ beteiligten Musikern (u.a. John Coltrane und Jimmy Cobb) auf „Jazz At The Philharmonic“-Tour durch Europa. Seine Deutschlandpremiere hatte diese Band am 30. März 1960 in Frankfurt. Aus diesem Anlass hat der Chefdirigent der hr-Bigband, Jim McNeely, einige der damals gespielten Stücke neu arrangiert und führt diese mit dem Jazzorchester des Hessischen Rundfunks am 2. Oktober in Frankfurt und am 3. Oktober in Gießen auf.

+++

Am 20. September startet im Kölner Stadtgarten „KLAENG, die Serie“ nach der Corona-Pause wieder neu – mit einem Doppelkonzert mit dem neuen Quartett des Kölner Bassisten Oliver Lutz, RE:CALAMARI, und dem Soloauftritt des Kontrabassisten Miles Perkins. Konzertbeginn ist 18 Uhr, wenige Restkarten gibt es an der Abendkasse.