Newsticker [7.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Catalytic Sound ist ein Kollektiv von Improvisationsmusiker*innen mit Sitz in Chicago. Am kommenden Wochenende, vom 10. bis 12. Juli, veranstaltet dieses Kollektiv sein Catalytic Sound Festival als Live-Streaming – unter anderem mit Konzerten von Joe McPhee, Mats Gustafsson, Chris Corsano, Ingebrigt Håker Flaten, Håkon Kornstad und Ikue Mori.

+++

Terri Lyne Carrington ist die Gewinnerin des diesjährigen „Downbeat Critics Poll“. Die Schlagzeugerin ist nach Meinung der US-Jazzkritiker „Jazz Artist Of The Year“, ihr Album „Waiting Game“ (Motéma/Rough Trade) ist „Jazz Album Of The Year“ und ihre Band Social Science ist „Jazz Group Of The Year“. Die komplette Gewinner*innen-Liste gibt es auf der Downbeat-Site im Internet.

+++

Im Kesselhaus in der Kulturbrauerei Berlin findet am 9. Juli das erste Konzert der Jazzwerkstatt Berlin nach der Corona-Zwangspause statt: mit Uschi Brüning „sings Billie Holiday“ und Thomas Borgmann Keys & Screws. Konzertbeginn ist 20 Uhr.

+++

Die 25. Ausgabe der Stanser Musiktage musste dieses Frühjahr wegen des Veranstaltungsverbots abgesagt werden. Stattdessen haben die Organisatoren kürzlich die Broschüre „Stanser Wortmusik – Ein Intermezzo aus dem stehenden Jetzt“ herausgebracht – mit Texten von Max Christian Graef und Bildern des Fotografen Emanuel Wallimann. Die 25. Stanser Musiktage finden nun vom 13. bis 18. April 2021 statt.