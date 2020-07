Newsticker [6.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Gleich zwei Mal wird die aktuelle „Improviser In Residence“ vom moers festival, die brasilianische Schlagzeugerin Mariá Portugal, live in der Grafenstadt am Niederrhein zu hören sein. Am 7. Juli spielt sie im Moerser Schlosspark ein Duokonzert mit ihrem Instrumentalkollegen Simon Camatta aus Essen. Einen Monat später, am 7. August, tritt Portugal an gleicher Stelle mit dem Tubisten Carl Ludwig Hübsch auf. Beginn ist jeweils 19:30 Uhr.

+++

Vom 2. bis 4. Oktober findet in Österreich das Internationale Jazzfestival Leibnitz statt – wegen der Corona-Pandemie mit Schwerpunkt auf die österreichische Szene. Zu hören sind dann unter anderem das Wolfgang Muthspiel Chamber Trio, Chuffdrone und zum Festivalabschluss Shake Stew um den Bassisten Lukas Kranzelbinder. Das komplette Programm gibt es auf der Festivalsite.

+++

Im Hamburger Knust findet bis Anfang August die Konzertreihe Jazzhouse Open-Air statt – unter anderem mit ToyToy am 7. Juli, mit dem NuHussel Orchestra am 11. Juli, dem Horst Hansen Trio am 14. Juli und Bento am 4. August. Konzertbeginn ist jeweils 18 Uhr.