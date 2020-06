Newsticker [17.6.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Das Jazzfestival in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, das bis zum 21. Juni stattfindet, ist von der Corona-Krise betroffen. Die Programmleiter Bogdan Benigar und Edin Zubcevic haben mit „Jazz from a Distance“ ein Konzept entwickelt, das dem internationalen Anspruch des Festivals gerecht wird und die Hygienevorschriften umsetzt. Die Festivalkonzerte (u.a. mit Brian Marsella, Ava Mendoza oder Kim Myhr) werden online über verschiedene Plattformen gestreamt, aber auch auf eine Leinwand in einem Park in der Stadt mit Publikum vor Ort übertragen.

+++

Der Kölner Schlagzeuger Jens Düppe setzt seine konzertante Begegnungsreihe „Blind Date“ der Corona-Krise zum Trotz fort. Den Auftakt gibt es am 27. Juni in der Ratinger Friedenskirche, wo aus einem Pool von Improvisationskünstler*innen (u.a. Christopher Dell, Luciano Biondini, Andreas Schaerer und Theresia Philipp) kammermusikalische Besetzungen zusammengestellt werden. Anmeldung unter blindddate@eastplugged.de, Konzertbeginn ist 19 Uhr.

+++

Seit 25 Jahren lebt Jochen Rueckert in New York . Wie fast alle seiner Musikerkolleg*innen dort kann der in Düren bei Köln geborene Schlagzeuger wegen der Corona-Krise weder auftreten noch im Studio arbeiten. Das wird Thema heute Abend ab 22.30 Uhr in hr2 sein, wenn Rueckert in „Jazzfacts“ mit der Moderatorin Daniella Baumeister spricht.

+++

Das englische Edition Records hat nun auch den 1973 in Benin geborenen und in den USA lebenden Gitarristen Lionel Loueke unter Vertrag genommen. Dessen Label-Debüt „HH“ (deutscher Vertrieb: Membran) erscheint im Oktober und ist eine einmalige musikalische Würdigung Louekes für seinen langjährigen Bandleader, Mentor und Freund Herbie Hancock.