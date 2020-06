Newsticker [15.6.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Die Corona-Krise trifft hierzulande in unvorhersehbarer Weise das kulturelle Leben. Da es unwahrscheinlich ist, dass die für Veranstaltungen vorgegebenen Hygienevorschriften nach dem 31. August aufgehoben werden, haben sich die Organisatoren der Konzertreihe „acoustics“ in der kleinen und engen Schlosskirche Diersfordt am Niederrhein entschlossen, ihr diesjähriges, für Herbst geplantes Programm (unter anderem mit dem Duo Renaud Garcis-Fons & Claire Antonini) ins kommende Jahr zu verlegen.

+++

Auch das INNtöne Festival im oberösterreichischen Diersbach sollte in diesem Jahr am Pfingstwochenende stattfinden. Wegen des lockdownbedingten Veranstaltungsverbots musste es aber abgesagt werden. Nun heißt es auf der Festival-Site: „Das INNtöne Festival findet von 14. bis 16. August 2020 statt. Wir sind dabei, die organisatorischen Sachverhalte zu klären. Der Vorverkauf wird in Kürze starten.“

+++

Heute Abend gibt es im Loft in Köln das nächste Live-Streaming-Konzert – mit dem Duo des Saxofonisten Roger Hanschel und der Pianistin Laia Genc. „Aus wagemutigen Klängen ebenso wie aus rasanter Virtuosität der beiden Künstler*innen werden im Handumdrehen ganz viele lyrische Emotionen gezaubert“, so die Loft-Ankündigung. Beginn ist 21 Uhr.