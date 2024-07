Morgenland-Festival: Neue Leitung

Kinan Azmeh

(Foto: Liudmila Jeremies Das Osnabrücker Morgenland Festival (Ausgabe 2024: 2.-17. August) ist seit 19 Jahren einer der renommiertesten Musikgipfel, wenn es um die Begegnung und Entwicklung von Klängen aus dem westasiatischen Raum geht. Ins Leben gerufen wurde das Festival, das für viele künstlerische Karrieren als Katalysator diente, von Michael Dreyer, der sich nun nach fast zwei Jahrzehnten aus der Leitung zurückzieht. Er übergibt den Staffelstab an zwei Persönlichkeiten, die beim Morgenland Festival schon länger eine zentrale Rolle gespielt haben.

Zum einen ist dies der syrische Klarinettist Kinan Azmeh, der auch Gründungsmitglied der Morgenland All Star Band ist und bekannt wurde durch sein Trio Hewar sowie Teamworks mit der NDR Bigband oder Giora Feidman. Azmeh wird die Ausgabe für das Jahr 2025 kuratieren. Danach übernimmt seine aus dem Iran stammende Instrumentenkollegin Shabnam Parvaresh bis 2028. Parvaresh ist neben ihrer Tätigkeit als Klarinettistin auch Bildende Künstlerin und war schon zuvor als Kuratorin für das experimentelle Format „Klangfenster in der hase29″ tätig.

Dreyer setzt zum Abschied noch einmal einen neuen Akzent: Für den iranischen Kamancheh-Spieler Kayhan Kalhor hat er einen Kompositionsauftrag für ein Doppelkonzert mit Kamancheh und Violoncello vergeben, in dem Yo-Yo Ma den zweiten Solo-Part übernehmen wird, das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Alan Gilbert ist ebenso mit von der Partie. Uraufführung wird am 27. Juni 2025 in der Elbphilharmonie sein, zwei Tage später ist das Werk in der OsnabrückHalle zu erleben. Dreyer will sich nun auf seine Arbeit als Manager der NDR Bigband konzentrieren.

Weiterführender Link:

Morgenland-Festival