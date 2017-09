Aarau: Madagaskar-Ausstellung

Madagaskar hörenIm Forum Schlossplatz in Aarau ist bis zum 1. Oktober eine Ausstellung mit dem Namen „Madagaskar hören“ zu erleben. Die auditive Reise führt an die madagassische Sprachkultur heran, es wird vermittelt, was den Menschen das Land bedeutet und wie sie ihre Beziehung zu den Ahnen gestalten. Begleitet wird die Ausstellung von Filmvorführungen und musikalischen Ereignissen.

Am 21. September erwarten die Schweizer einen außergewöhnlichen Gast: Der britisch-irische Multiinstrumentalist und Madagaskar-Experte Paddy Bush spricht in einem Vortrag namens „The beauty and complexity of Malagasy music“ über die Einzigartigkeit der traditionellen Musik der Insel. Einen besonderen Akzent wird er dabei auf den madagassischen Pop und die Einflüsse der Musik auf die Alben seiner Schwester Kate Bush legen. Letztere arbeitete insbesondere auf ihrem 1993 erschienenen Album „The Red Shoes“ mit den Klängen Madgaskars, unter anderem unterstützt durch den international bekannten Röhrenzither-Virtuosen Justin Vali.

Weiterführende Links

Forum Schlossplatz