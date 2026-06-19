Villingen: Jazz-Club@65

Jazz-Club 65Jazz-Club 65Zum 65. Jubiläum veröffentlicht der Villinger Jazz-Club in Zusammenarbeit mit dem Label Black Forest Sounds als Vinyl die Compilation „Jazz-Club 65“ mit historischen Aufnahmen – ein „Kaleidoskop der deutschen Jazzszene“ aus der Sicht des geschichtsträchtigen Clubs im Schwarzwald. Die Aufnahmen entstanden in einer Zeitspanne von 1963 bis 2021, dabei zum größten Teil in den Jahren 2012/13 und zum überwiegenden Teil im nahegelegenen MPS-Studio. Zu den dokumentierten Bands gehören die Modern Jazz Group Freiburg, Lines for Ladies feat. Sheila Jordan, das ostdeutsche Zentralquartett und das European Jazz Trio von Gerd Dudek (Tenorsaxofon), Jiri Stivin (Flöte) und Ali Haurand (Bass). Das Album erscheint im Klappcover auf 180g-Vinyl. Die Releaseparty findet heute Abend im Jazzkeller in der Webergasse statt, präsentiert von der Jazz-Club-Institution Friedhelm Schulz, der auch die Liner-Notes zum Album beisteuerte.

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Black Forest Sounds

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Eric Mandel

Veröffentlicht am 19. Jun 2026 um 05:43 Uhr unter News

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