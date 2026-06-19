Regensburg: Bayerisches Jazzweekend

Marion DimbathAm 2. Juli beginnt in Regensburg das 45. Bayerische Jazzweekend. Seit 1982 belebt das Festival mit kostenlosen Konzerten für vier Tage die Regensburger Innenstadt und mittlerweile auch das nahegelegene Kallmünz. In diesem Jahr stehen mehr als 100 Konzerte an 15 Spielstätten auf dem Programm, sowie eine tägliche Aufführung des Konzertfilms „Jazz an einem Sommerabend“ über das Newport Jazz Festival in der Filmgalerie im Leeren Beutel. Die Bands aus ganz Deutschland und Teilen Europas wurden unter mehr als 300 Bewerbungen ausgewählt und umspannen ein stilistisches Spektrum von traditionellem Jazz bis zu Fusionen mit Rock, HipHop und außereuropäischer Musik.

Die Feierlichkeiten eröffnet im Gewerbepark die Posaunistin und diesjährige „Artist in Residence“ Marion Dimbath mit ihrem Swing-Pop-Ensemble Triorange, das in Quintettstärke antritt. Bis zur finalen Session mit dem JJ Collective am Sonntagabend im Così haben die Regensburger:innen bei zahlreichen gleichzeitig stattfindenden Konzerten die Qual der Wahl: Neben empfehlenswerten Bands wie dem Frankfurter Ramatou Orchestra, dem Quintett von Trompeter Vincent Eberle, Nicolai Thärichens Tentett, Cellistin Savannah Hauskeller und dem Münchner Sinomtha Zake Collective spielen zahlreiche Jugend-Bigbands und Nachwuchsensembles, und einmal täglich zieht die Schräglage Jazzband durch die Altstadt. Dazu kommen Angebote für Kinder und Swing-Tanz-Paare. Ins mittlerweile vierte Jahr geht die musikalische Städtepartnerschaft mit dem schottischen Aberdeen, in diesem Jahr vertreten durch die Sängerin AiiTee und den Pianisten Neil Birse, die gemeinsam mit Tenorsaxofonist Josef Nitsch und Bassist Julius Peter Nitsch das Quartett Dee Don Danube bilden. Aus der Regensburger Partnerstadt Pilsen in Tschechien reist die Pilsner Jazz Band unter der Leitung von Posaunist Jindrich Jindrich an.

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Bayerisches Jazzweekend