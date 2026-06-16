Hamburg: JazzHall SummerFestival

Laila NystenVom 28. Juni bis 4. Juli feiert in Hamburg das JazzHall SummerFestival die Vielfalt des Jazz – offen und lebendig für alle. An diesen sieben Tage wird es 21 Konzerte geben, davon sind 14 kostenlose Open-Air-Veranstaltungen, und mehr als 150 Musiker:innen aus 25 Ländern werden zum diesjährigen Festival erwartet. Vergangenes Jahr kamen gut 6.000 Besucher:innen zum SummerFestvial in die JazzHall direkt an der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) in Hamburg unweit der Außenalster. Auch 2026 präsentiert das Festival wieder ein Programm mit lokalen und internationalen Künstler:innen.

Im Mittelpunkt sind die „Focus Artists“ Laila Nysten und Lucas Brum, die für eine neue Generation von Künstler:innen stehen. Mit ihrem mit Rhythmusgruppe, Bläsern und einem Streichquartett besetzten LA ILA Large Ensemble verwischt die Sängerin und Geigerin Nysten am 29. Juni raffiniert die Grenzen von Jazz, Pop und klassischer Kammermusik. Am nächsten Tag ist sie dann als Geigerin selbst Mitglied eines Streichquartetts, mit dem sie unter anderem Jazzstandards von Charles Mingus oder Cole Porter neu und anders klingen lässt. Auch der Komponist und Gitarrist Brum stellt sich mit zwei Konzerten dem Publikum: am 1. Juli im Duo mit der Sängerin Cansu Arat, das die zwei aber immer wieder mit Streichquartett und Rhythmusgruppe zum Oktett vergrößern, und am 2. Juli als Leiter der Bigband der HfMT im Zusammenspiel mit dem Sophia Oster Quartett.

Dann gibt es noch Konzerte mit der Vincent Dombrowski Bigband und Yo!Jazz (28.6.), dem Leon Sladky Trio (29.6.), dem Trompeter Jeremy Pelt, der mit einer All-Star-Rhythmusgruppe mit Orrin Evans (Piano), Buster Williams (Bass) und Lenny White (Drums) am 3. Juli nach Hamburg kommt, und dessen Instrumentalkollegin Milena Casado am 4. Juli. Und der Festivalauftakt ist wieder ein Nachwuchstag in Kooperation mit der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg und dem Verein Bigband Port Hamburg. „Beim JazzHall SummerFestival wird Jazz zur gemeinsamen Sprache“, ist der künstlerische Geschäftsführer der JazzHall, Bassist Tilman Oberbeck, überzeugt: „offen, vielstimmig und generationenübergreifend. Wir verstehen Jazz als Community – als Ort von Nähe, Austausch und Resonanz.“

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JazzHall SummerFestival