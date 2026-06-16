Essaouira: Gnawa-Festival

Festival D‘Essaouira GnaouaZum 27. Mal wird die marokkanische Küstenstadt Essaouira Schauplatz des weltweit wichtigsten Gnawa-Festivals: Vom 25. bis 27. Juni finden sich dort 460 Künstler aus Marokko und der ganzen Welt ein, um – mit der rituellen Musik der Gnawa im Fokus – den kulturellen Austausch zu leben. In der diesjährigen Ausgabe sind besonders viele internationale Gäste auf der Atlantik-Landzunge anzutreffen. Einer der Headliner ist der Brasilianer Carlinhos Brown, der als herausragender Vertreter der afrobrasilianischen Musik die Brücke zu den Gnawa-Rhythmen schlagen wird. Der kongolesische Bassist und Sänger Richard Bona ist ein weiterer großer Name der Afro-Szene, er wird in Essaouira mit der marokkanischen Diva Asmaa Lamnawar einen Auftritt haben.

Aus einer ganz anderen Tradition kommt Anthony Morgan, der mit seiner Formation The Harlem Spirit of Gospel eine spirituelle Verbindung vom Christentum zur Welt der heilenden Geister der Gnawa erproben wird. Aus dem Libanon kommt Starsängerin Yasmine Hamdan, die die elektronische Komponente der Levante vertritt, außerdem reist mit Ganavya eine der derzeit bewegendsten Stimmen der kosmopolitischen indischen Musik nach Marokko. Darüber hinaus ist natürlich eine Vielzahl marokkanischer Acts in Essaouira auf der Bühne, etwa die Veteranen Oudaden aus der Region Souss, Hoba Hoba Spirit mit einem Mix aus Gnawa-Reggae und Rock, oder beim Auftritt von Bnat Louz & Raskas, wo sich eine Frauengruppe aus Tafraout und ein in Casablanca ansässiges Duo zu einer Feier der berberischen Amazigh-Musik vereinen.

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Festival D’Essaouira Gnaoua