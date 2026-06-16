EJN Award: Südtirol Jazzfestival

Südtirol Jazzfestival Alto AdigeSeit 2012 vergibt das Europe Jazz Network (EJN), der Zusammenschluss relevanter Akteur:innen im Bereich europäischer Jazzfestivals und -spielstätten, seinen „EJN Award for Adventurous Programming“. Bisherige Preisträger waren unter anderem das Bimhuis in Amsterdam 2013, das moers festival 2015, das Tampere Jazz Happening 2017, das Jazzfest Berlin 2021 und zuletzt das Jazzfestival Saalfelden 2025. Kürzlich hat die unter anderem mit Frank van Berkel vom Bimhuis in Amsterdam, Enrico Bettinello vom Circolo Controtrempo in Italien und Mario Steidl vom Jazzfestival Saalfelden besetzte Jury getagt und sich auf den diesjährigen, 15. Gewinner dieses EJN-Preises geeinigt: das Südtirol Jazzfestival Alto Adige, das dieses Jahr vom 26. Juni bis 5. Juli rund um Bozen stattfinden wird.

„Der ,EJN Award for Adventurous Programming‘ 2026 wird dem Südtirol Jazzfestival Alto Adige für sein Engagement für künstlerische Begegnungen, seine innovative kuratorische Vision und seine langjährige Unterstützung junger europäischer Künstler verliehen“, heißt es in der Jurybegründung. „Die Jury würdigte insbesondere die Kohärenz des Festivals, seinen jugendlichen Geist und seine Fähigkeit, bedeutungsvolle Begegnungen zwischen Künstlern, Publikum und Orten zu schaffen. Über seinen programmatischen Ansatz hinaus hat das Südtirol Jazzfestival Alto Adige ein einzigartiges dezentrales Format entwickelt, das Musik an ungewöhnliche Orte in der gesamten Region bringt – von Berghütten und Höhlen bis hin zu öffentlichen Plätzen in Kleinstädten – und so die gesamte Provinz in einen Raum der Entdeckung und künstlerischen Erkundung verwandelt.“

Die drei künstlerischen Programmleiter des Festivals, Max von Pretz, Stefan Festini Cucco und Roberto Tubaro, sagten, sie fühlten sich geehrt und würden sich darüber freuen, den diesjährigen „EJN Award for Adventurous Programming“ zu bekommen: „Diese prestigeträchtige europäische Auszeichnung bestärkt uns in unseren zukünftigen Bestrebungen und festigt unsere Überzeugung, dass wir mit unserem Festival auf dem richtigen Weg sind – etwas, das wichtig ist, wenn man mitten in den Bergen liegt.“ Die Preisverleihung findet einerseits zur Eröffnung des diesjährigen Südtirol Jazzfestivals am 26. Juni in Bozen statt, andererseits wird es auch im Rahmen der diesjährigen European Jazz Conference am 26. September in Köln geehrt.

Weiterführende Links

„EJN Award for Adventurous Programming“

Südtirol Jazzfestival Alto Adige