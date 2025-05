Jazzpreis Berlin: Tobias Delius

Tobias DeliusDas Kulturradio vom rbb, radio3, und die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vergeben dieses Jahr den Jazzpreis Berlin an Tobias Delius. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird im Rahmen eines öffentlichen Konzerts am 22. Juli im Studio 14, der rbb-Dachlounge, verliehen. „Tobias Delius ist ein zentraler Akteur des europäischen Jazz“, so die Jurybegründung. „Seine Kennzeichen sind die stilistische Offenheit, die er mit Witz und Leichtigkeit zelebriert, und sein erdig-präsenter Ton. Für die Mitspielenden lässt er Räume, drängt sich nicht in den Vordergrund, bleibt aber mit seinem kernigen Sound immer im Fokus. Tobias Delius steht für ein musikalisches Denken, das Vergangenheit und Gegenwart zusammenführt. Aus Fragmenten von Swing, Bop oder auch mal Folklore oder Latin schafft er musikalische Szenarien, die durch ihre Weiträumigkeit und Improvisationsfreude bestechen. Seine Kompositionen bieten Freiräume für Überraschung und Reibung abseits ausgetretener Pfade. Seine Haltung und seine Musikalität machen ihn zum Vorbild für eine jüngere Generation.“

Der Saxofonist und Klarinettist ist seit vielen Jahren eine prägende Persönlichkeit der Berliner Improvisationsszene. Aufgewachsen ist er in Nordengland und Bochum. Seine ersten Banderfahrungen machte er Anfang der 1980er in Mexiko, danach studierte er in Amsterdam und trat dem Instant Composers Pool Orchestra bei. 2007 zog Delius nach Berlin. Das Preisträgerkonzert wird live auf radio3 übertragen. Delius tritt mit dem Booklet Trio und dem Mullet Trio auf. Die Jury war besetzt mit Robert Mießner (Journalist), Almut Schlichting (Saxofonistin), Jacobien Vlasman (Veranstalterin und Sängerin), Tilo Weber (Schlagzeuger), Dirk Hühner (radio3) und Claudia Schurz (Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt).

