Instant Award: Bobby Bradford & Marilyn Crispell

Marilyn CrispellDie Preisträger/-innen für den „Instant Award for Improvised Music“ 2025 stehen fest. Ausgezeichnet werden mit jeweils 50.000 Euro ohne Auflagen Bobby Bradford und Marilyn Crispell. „Beide sind herausragende Musiker, Komponisten und Interpreten, die sich durch außergewöhnliche Improvisationen und andere Musikformen auszeichnen“, heißt es in der Jurybegründung. Der „Instant Award“ wird seit 2018 jährlich von einem anonymen Spender gestiftet. Verliehen wird der Preis von der eigens dafür gegründeten Organisation „Horse With No Name“, unter Vermittlung der Chicagoer Galerie Corbett vs. Dempsey. John Corbett sagte dem „Chicago Reader“: „Das Auswahlverfahren ist geheim. Es wird von einem unabhängigen Komitee durchgeführt, dass von dem/ der Stifter/-in ausgewählt wird.“ Ziel des Preises sei es, Improvisierte Musik als Kunstform zu fördern.

Der Trompeter, Kornettist und Bandleader Bradford wurde 1934 in Cleveland, Mississippi, geboren und spielte unter anderem mit Eric Dolphy, Freddie Hubbard, Charlie Haden und Ornette Coleman. Die 1947 in Philadelphia geborene Pianistin und Komponistin Crispell, die 2024 ein gefeiertes Solokonzert beim Jazzfest Berlin spielte, war Teil von Anthony Braxtons Quartett und spielte mit eigenen Formationen sowie führenden Vertreter/-innen der Improvisierten Musik. Die ersten beiden Preisträger waren 2018 der Multi-Instrumentalist Joe McPhee aus Poughkeepsie und die Pedal-Steel-Virtuosin Susan Alcorn aus Baltimore. Weitere Preisträger/-innen waren seitdem unter anderem Peter Brötzmann, Alexander von Schlippenbach, Henry Threadgill, Okkyung Lee, Tobias Delius und Christian Lillinger. Im vergangenen Jahr ging der Preis erstmals an Spielstätten: Café OTO in London und das KM28 in Berlin. Der Preis an Crispell wird am 1. November während des Jazzfests Berlin überreicht.