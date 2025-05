Berlin: Christina Wheeler

Christina WheelerDie Komponistin, Multiinstrumentalistin und Elektronikerin Christina Wheeler wird am 11. Mai ihr Werk „From the Quarter to the (W)hole: What Lies at the Center of Infinity in the Oceans of the Universe?“ im Berliner Radialsystem uraufführen. Die Klang- und Videoperformance für elektroakustisches Kammerensemble hinterfragt Erfahrungen von Flucht, Diaspora, Gemeinschaft, Trauer und Erlösung. Die Partitur des vierteiligen Werks enthält grafische Notationen für Improvisation und melodische Zellen, die live elektronisch bearbeitet und von den Musiker/-innen jeweils einzeln gesteuert werden können.

Wheeler studierte in Harvard und spielte unter anderem im Art Ensemble Of Chicago, mit Ryuichi Sakamoto, David Byrne und Nicole Mitchell. Sie wird selbst mit Gesang, Glasharmonika, Kora und Balafon auftreten, begleitet von Perkussion und einem Streichquartett. Die französische Videokünstlerin Claire Fristot aka A-li-ce wird dazu das Medien-Bühnenbild gestalten. Fristot studierte Videokunstgeschichte, visuelle Anthropologie und Gender Studies und ist Mitbegründerin des feministischen Videokollektivs „Trial and Theresa“.

