Dresden: Musikfestspiele

Hiromi SonicwonderVom 17. Mai bis 14. Juni finden zum 48. Mal die Dresdner Musikfestspiele statt. Bereits vorher gibt es am 8. Mai zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs ein Konzert in der Dresdner Kreuzkirche: Die Münchner Philharmoniker führen mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter der Leitung des Dirigenten Lahav Shani die Komposition „Prayer“ auf, geschrieben vom 1925 in Deutschland geborenen und mit seinen Eltern vor Verfolgung nach Palästina geflüchteten Komponisten Tsvi Avni. Im Anschluss gibt es Gustav Mahlers „Tragische Sinfonie Nr. 6“. Danach spielt Shani als Pianist Werke von verfolgten Komponistinnen und Pianisten – wie zum Beispiel Ilse Fromm-Michaels, Viktor Ullmann oder Dimitri Schostakowitsch.

Im Rahmen der Festspiele gibt es auch in diesem Jahr wieder Jazzkonzerte. So tritt am 21. Mai Hiromi mit ihrer Band Sonicwonder auf, mit Adam O’Farill an der Trompete, Hadrien Feraud am Bass und Gene Coy am Schlagzeug. Die Pianistin und Grammy-Gewinnerin, die neben eigenen Ensembles auch mit Chick Corea ein Duoprojekt hatte, stellt ihr neues Album „Sonic Wonderland“ vor, auf dem sie Jazz mit Rockeinflüssen und Elektronik mischt. Ein weiteres Jazzkonzert ist im Rahmen der Reihe „Young Jazz“ der Auftritt der Münchner Sängerin Alma Naidu, die mit ihrem Quintett ihr zweites Album präsentiert. Begleitet wird sie von Lisa Wulff am Bass, Andreas Dombert an der Gitarre, Benyamin Nuss am Keyboard und Valentin Renner am Schlagzeug.

