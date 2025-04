NDR Bigband: Nikki Iles

Nikki IlesDie NDR Bigband hat eine neue künstlerische Leitung: Ab der Spielzeit 2025/26 folgt die britische Pianistin und Komponistin Nikki Iles als Chefdirigentin auf den Norweger Geir Lysne und wird diesem renommierten Rundfunk-Jazzorchester vorerst vier Jahre lang vorstehen. Gemeinsam mit der NDR Bigband will die neue Chefdirigentin hochkarätige Abonnementprogramme in Hamburg und in Hannover ermöglichen. Drei Projekte hat sie für ihren Einstand vorbereitet, für die sie die Sängerin Norma Winstone, die kanadischen Schwestern Ingrid (Trompete) und Christine Jensen (Saxofon) und den Bassisten Dave Holland als international renommierte Solist/-innen gewonnen hat.

„Ich fühle mich sehr geehrt, als neue Chefdirigentin der NDR Bigband die Arbeit mit dieser großartigen Band zu vertiefen“, sagt Iles, die auch schon früher mit dem Orchester gearbeitet hat. „Die NDR Bigband ist ein Ensemble, das mit sehr viel Leidenschaft, Innovation und einem großen Erfahrungsschatz am Puls der Zeit lebt.“ Der Manager der NDR Bigband, Michael Dreyer, fügt hinzu: „Nikki Iles ist eine Ausnahmeerscheinung in der Jazzwelt. Die NDR Bigband hat sich regelrecht in sie verliebt. Voller Freude blicken wir gespannt in die gemeinsame Zukunft.“ Auch die Bigband-Musiker/-innen sind mit der Entscheidung glücklich: „Mit Nikki Iles wird unsere Wunschkandidatin unsere neue Chefdirigentin. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagen die Gitarristin Sandra Hempel und der Posaunist Klaus Heidenreich für die NDR Bigband.

