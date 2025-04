Berlin I: Shai Maestro & Aly Keïta

Shai MaestroAm 10. April werden der israelische Pianist Shai Maestro und der ivorische, in Berlin lebende Balafonspieler Aly Keïta jeweils ein Solokonzert im Berliner Kraftwerk geben. Das ehemalige Heizkraftwerk Mitte wird seit 2005 als Ausstellungs- und Konzertort genutzt. Gleichzeitig präsentiert Maestro an diesem Abend sein neues Album „Solo: Miniatures And Tales“. Der 1987 geborene Maestro studierte in Tel Aviv und Boston, spielte lange im Trio des Bassisten Avishai Cohen und leitet neben seinen Soloprojekten eigene Ensembles. Keïta, geboren 1969 in Abidjan, studierte klassisches Balafon und spielte Jazz unter anderem mit Pharoah Sanders und Joe Zawinul. Er entwickelte eine neue, diatonische Form des Instruments, um westliche Musik zu spielen und darüber zu improvisieren. Beide werden in der multisensorischen Rauminstallation „We Felt A Star Dying“ der französischen Filmemacherin, Künstlerin und Turnerpreis-Trägerin Laure Prouvost spielen, die sich mit Quantenphysik und Quantencomputing beschäftigt. Provoust verbindet dabei Video, Sound, Duft, Skulptur und Szenografie.

Weiterführende Links

Kraftwerk