Auf Tour: Akkordeonale

Sousa EstevezSeit 2009 versammelt der Niederländer Servais Haanen alljährlich Musiker/-innen aus unterschiedlichen Ländern zu einem überraschenden Ensemble-Mix quer durch sämtliche Stilarten. Im Rahmen seiner durch die Konzertsäle tourenden Akkordeonale zeigt sich das Akkordeon mit seinem Charme, Temperament und Esprit als Soloinstrument oder tragbares Orchester. Innovativ, berauschend und erfrischend anders: Die Akkordeonale ist eine Hommage an ein vielgeliebtes, aber auch oft noch unterschätztes Instrument. 2025 gibt es Inselsounds aus Sardinien, klassisch-zeitgenössische Kostbarkeiten, schottischer High-Speed-Folk, erfrischender Gesang zu Akkordeon aus allen Himmelsrichtungen sowie niederländische Klangästhetik.

Die galizische Akkordeonistin Helena Sousa Estevez hat eine klassische Ausbildung mit Masterstudium, Meisterkursen und etlichen nationalen und internationalen Wettbewerben durchlaufen. Der Schotte Andrew Waite mixt seine schottischen, irischen und englischen Wurzeln mit Einflüssen aus anderen Genres wie Jazz, Gypsy Jazz, Bluegrass, Funk und Klassik. Für die Österreicherin Franziska Hatz sind Musik, Bewegung und soziales Engagement Begabung, Freude und Berufung zugleich. Ob solo, in Duos, mit Band, im Ensemble-Orchester fürs Theater – Peppino Bande konnte man schon in verschiedensten Musikkonstellationen erleben. Als musikalischer Mastermind komponiert und arrangiert Haanen die Songs der Akkordeonale.

Ab Ende April zieht der Akkordeonale-Tross gut einen Monat lang durch Deutschland. Er startet im Tollhaus in Karlsruhe (23.4.), macht Station im KFZ in Marburg (29.4.), in der Reithalle in Offenburg (1.5.), im Werk 2 in Leipzig (7.5.), in der Zehntscheuer in Ravensburg (14.5.), in der Adventskirche in Kassel (23.5.) und lässt die Tournee ausklingen im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim (27.5.) und im Ali Theater in Waldshut-Tiengen (28.5.). Alle Termine und Infos gibt es auf der Akkordeonale-Website.

