50: Jazztage Ilmenau

Aki Takase & Daniel ErdmannVom 22. bis 27. April gibt es zum 50. Mal die Jazztage Ilmenau in Thüringen, begleitet von der Ausstellung „Shades Of Jazz“. Diese wird am 22. April mit einem Solokonzert des Posaunisten Conny Bauer eröffnet. Die Ausstellung sowie die Filmvorführung von „Jazz an einem Sommerabend“ und die Konzerte finden an verschiedenen Orten über die Stadt verteilt statt. Erste Konzerte fanden bereits 1964 statt. Anfang der 1970er-Jahre organisierten Studierende in der AG Jazz des damaligen FDJ-Jugendclubs Jazzkonzerte in Ilmenau. Es spielten SOK, Ulrich Gumpert und Günter Sommer. Das Publikum kam in Shell-Parker, Batikhemd und Hirschhornbeutel. Zu den international auftretenden Musiker/-innen gehörten Steve Lacy, Jay Oliver und das Willem Breuker Kollektief. 2025 finden sich im Line-Up unter anderem das Duo von Aki Takase und Daniel Erdmann sowie TRAINING & Ruth Goller im Doppelkonzert mit der Band der norwegischen Saxofonistin Marthe Lea.

Weiterführende Links

Jazztage Ilmenau