Paul Acket Award: Sun-Mi Hong

Sun-Mi HongSeit 1985 wird der holländische „Bird Award“ verliehen, der seit 2006 nach dem Gründer des North Sea Jazz Festivals „Paul Acket Award“ heißt. Mit diesem Preis will das Rotterdamer Festival talentierte Jazzmusiker/-innen am Anfang ihrer Karriere würdigen, die zwar schon in der Szene bekannt sind, aber noch nicht von einem breiteren Publikum wahrgenommen werden. Neben einer Trophäe bekommt der oder die Gewinner/-in ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Preisträger/-innen waren zuletzt Kris Davis 2022, Eve Risser 2023 und Kit Downes 2024. In diesem Jahr darf sich die in Amsterdam lebende Schlagzeugerin Sun-Mi Hong über den „Paul Acket Award“ freuen.

Hong, 1990 in Südkorea geboren, zog mit 21 Jahren in die Niederlande, um am Konservatorium in Amsterdam Schlagzeug zu studieren. Sie leitet ein eigenes Quintett, mit dem sie mehrere Alben veröffentlicht hat, zuletzt im vergangenen März „Fourth Page: Meaning Of A Nest“ auf Edition Records. Sie gehört einer jungen Generation Amsterdamer Jazzmusiker/-innen an, die seit einer Weile in Europa und darüber hinaus für Aufsehen sorgen. Hong wurde bereits mit dem „Edison Jazz Award“ ausgezeichnet und hat die „Dutch Jazz Competition“ für sich entschieden. „Ihr Schlagzeugspiel ist eigenwillig und lässt sich als moderner Swing mit poetischen Akzenten und narrativen Mustern beschreiben. Sie verbindet Groove, Dynamik und Subtilität mit kleinen Akzenten, die die Komposition unterstützen“, so Frank van Berkel vom Amsterdamer Bimhuis im Namen der Jury. Preisverleihung ist am 11. Juli beim North Sea Jazz Festival in Rotterdam.

