München: MMI Festival

John ButcherDas MMI Festival („Music & More Impro“) will seit 2016 eine frei improvisierte Musik dem Publikum nahebringen und mit anderen künstlerischen Disziplinen im Bereich der Improvisation experimentieren. Auch und gerade deshalb wählt man jedes Jahr eine andere Stadt in Europa aus, wo improvisierende Künstler/-innen immer wieder neu mit ihren Publika kommunizieren können. Wegen der Improvisation benötigen die Musiker/-innen keine Proben und sind in der Regel ad hoc in der Lage, auch mit Künstler/-innen anderer Genres zu interagieren. Das Festival versteht sich als Brücke zwischen den Kulturen und Nationalitäten in Europa. In diesem Jahr findet das MMI Festival vom 2. bis 4. Mai im Einstein Kultur in München statt.

Zu hören sind Improvisationsmusiker/-innen aus aller Welt wie zum Beispiel der Pianist Agustí Fernández, der Saxofonist John Butcher, der Schlagzeuger Zlatko Kaučič oder die Vibrafonistin Marja Burchard ebenso wie Alex Reviriego, Christine Abdelnour, Marta Warelis, Lucía Martinez oder Dieb13. Auf der Bühne treffen jeweils zwei oder drei dieser Musiker/-innen aufeinander, die in den meisten Fällen noch nie zuvor miteinander gespielt haben, und lassen den Moment entscheiden: ohne Absprachen, nur mit geschärften musikalischen Sinnen und der Bereitschaft, sich auf das Unbekannte einzulassen. „Wenn wir die Art und Weise, wie wir sozial und politisch interagieren, an die Art und Weise anpassen könnten, wie Improvisator/-innen auf der Bühne interagieren, wäre die Welt von Heute eine andere“, ist MMI-Kuratorin Sophie Graber der Überzeugung.

