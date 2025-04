Jazzpreis BW: Samuel Restle

Samuel RestleSeit 1985 vergibt Baden-Württemberg jährlich den mit 15.000 Euro dotierten Jazz-Preis an Musiker/-innen aus diesem Bundesland, die nicht älter als 35 Jahre sind. Gewinner/-innen der vergangenen Jahre waren der Saxofonist Jakob Manz 2022, die Pianistin Clara Vetter 2023 und der Komponist und Pianist Lukas DeRungs 2024. Der Jury 2025 gehörten unter anderem die Sängerin Fola Dada, die PIanistin Gee Hye Lee, die Saxofonistin Alexandra Lehmler und der Leiter des Instituts Jazz & Pop an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, Rainer Tempel, an. Kürzlich wurde der diesjährige Gewinner des Jazzpreises Baden-Württemberg bekannt gegeben: der 1998 in Hechingen geborene Posaunist Samuel Restle.

„Samuel Restle ist ein großartiger Musikbotschafter für THE LÄND!“, sagt Baden-Württembergs Kunststaatssekretär Arne Braun.“ Seine beeindruckende Leistung als Posaunist, Komponist und Arrangeur wird verdient mit dem Jazz-Preis Baden-Württemberg gekrönt. Mich freut besonders, dass Samuel Wurzeln in der vielfältigen baden-württembergischen Blasmusikkultur liegen. Sein Aufstieg an die künstlerische Spitze verdeutlicht einmal mehr die herausragende Bedeutung der Blasmusik-Vereine für die musische Bildung im Land. Kurzum: Restle ist der musikergewordene, unschlagbare Beweis für die ideale Verbindung von Breiten- zur Jazz-, Pop- und Spitzenkultur.“

Die Vorsitzende der Jury, die Stuttgarterin Fola Dada, sagt, dass Restle als Posaunist den Wechsel zwischen gesamtklangorientiertem Spiel und solistischem Ausdruck in bemerkenswerter Weise beherrsche: „Seine intelligenten Kompositionen und Arrangements zeugen von vielschichtiger Kreativität und Originalität, die die Grenzen des Jazz erweitern und neue Maßstäbe, im Besonderen für Bigband-Formationen, setzen. Als Bandleader fördert er nicht nur das musikalische Wachstum seiner Mitmusikerinnen und -musiker, sondern schafft auch ein inspirierendes Umfeld, das weit über Baden-Württemberg strahlt.“

