London: Cafe OTO

Cafe OTODas 2008 gegründete Cafe OTO (japanisch für Klang, Geräusch), ein zentraler Konzertort für Free Jazz, Experimental- und Neue Improvisationsmusik in London, begeht am 13. April sein 17-jähriges Bestehen mit einem Konzert des Trios Camila Nebbia (Tenorsaxofon), Caius Williams (Kontrabass, Bariton-Gitarre) und Andrew Lisle (Schlagzeug). Auf der Homepage bedankt sich der Club, der auch ein Aufnahmestudio und ein eigenes Plattenlabel betreibt, bei allen, die in diesen Jahren mitgeholfen haben, den Ort am Leben zu erhalten. „Nur wenige hätten gedacht, dass wir in einer Stadt wie London so lange überleben würden.“

Um die Arbeit fortsetzen zu können, zu der auch regelmäßige Künstler/-innen-Residenzen gehören, bittet der Club um Unterstützung: „In einer Zeit, in der Veranstaltungsorte immer seltener werden, brauchen wir Räume, in denen sich Gemeinschaften versammeln und Werke schaffen können, die die vorherrschenden kulturellen Normen in Frage stellen und Kunst außerhalb der Welt der kommerziellen und institutionellen Produktion fördern können.“ Das Cafe OTO erhält keine Grundfinanzierung und kein Sponsoring. Um ein weiteres Bestehen zu ermöglichen, hat der Club einen Aufruf für Mitgliedschaften gestartet: „Nicht nur sind die Einnahmen aus den Mitgliedschaften für unser Überleben unerlässlich, auch die Autonomie und Unabhängigkeit, die mit einer von Mitgliedern finanzierten Organisation einhergeht, ist im aktuellen politischen und kulturellen Klima von entscheidender Bedeutung.“

