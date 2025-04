Konstanz: Mermaids (Right Now)

Kaja DrakslerUnter dem Titel „Mermaids (Right Now), Scams, Deals, Seductions, Extortions And Betrayals …“ veranstaltet der Jazzclub Konstanz in Kooperation mit dem Pianohaus Stark und dem Mullbau im schweizerischen Luzern eine vierteilige Konzertserie. Das Mermaids-Trio mit Sascha Henkel (Gitarre), Tobias Delius (Tenorsaxofon, Klarinette) und Christian Lillinger (Schlagzeug) wird an vier Abenden durch jeweils einen Pianisten oder eine Pianistin der internationalen und europäischen Improvisationsszene ergänzt. Den Beginn machte im März der griechische Pianist Antonis Anissegos in Konstanz. Im Mai wird dort das Trio mit der kubanischen Pianistin Isabel Anders spielen. Im Oktober begleitet das Trio ebenfalls dort die japanische Pianistin Rieko Okuda und im Dezember werden die Mermaids im Mullbau in Luzern mit der slowenischen Pianistin Kaja Draksler auftreten.

