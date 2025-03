Berlin: GESOBAU Jazz & Soul Award

Irma NeumüllerDie Gewinner/-innen des ersten GESOBAU Jazz & Soul Award wurden bekannt gegeben. Aus mehr als 40 Bewerbungen hat die Jury drei Künstler/-innen ausgewählt, die am 14. und 15. Juni beim Kunstfest Pankow auftreten sowie die Siegerin zusätzlich im Berliner Jazzclub A-Trane. Die Jury mit Sängerin Kim Sanders, Gitarrist Torsten Goods, dem GESOBAU Vorstandsvorsitzenden Jörg Franzen und Jazz-thing-Redakteur Martin Laurentius kürte die die Sängerin Irma Neumüller auf Platz 1. Weiterhin ausgezeichnet wurden die Sänger Lennart Nolte aka allanwhy und Emil Wahlgren.

Die 2001 in Stockholm geborene Neumüller studierte unter anderem am Jazz Institut Berlin. Im vergangenen Jahr erschien ihr Debütalbum „Introducing Irma Neumüller“. Der Sänger allanwhy überzeugte die Jury mit seinen Texten und seiner Kombination aus Neo-Soul, Jazz und Indie-Einflüssen. Wahlgren ist ein Jazzvokalist aus Leipzig mit ungarischen und schwedischen Wurzeln. Er studierte ebenfalls am Jazz Institut Berlin, war Mitglied im Bundesjazzorchester und bewegt sich stilistisch zwischen traditionellem Swing und Bebop bis zu Fusion-Jazz und Progressive-Rock. Die drei Gewinner/-innen erhalten ein Preisgeld von 3.500 Euro (Platz 1), 2.000 Euro (Platz 2) und 1.500 Euro (Platz 3).

„Es haben sich zahlreiche großartige Nachwuchsmusiker/-innen beworben – die Auswahl ist uns keineswegs leichtgefallen. Ich kann für die ganze Jury sagen, dass es uns mit Freude erfüllt hat, so viele junge Talente zu sehen, die mit ihrer Leidenschaft und Begeisterung schon jetzt zweifellos eine große Bereicherung für die Jazz- und Soulszene sind“, sagt Sanders im Namen der Jury. „Mit dem GESOBAU Jazz & Soul Award bieten wir jungen aufstrebenden Musiktalenten die Möglichkeit, sich einem breiteren Publikum zu präsentieren und auf ihrer musikalischen Laufbahn weiterzuentwickeln“, so Franzen, „gleichzeitig unterstützen wir die vibrierende Berliner Musik- und Kulturszene, die unsere Kieze so lebendig macht. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn die Gewinner/-innen unseres Wettbewerbs das Publikum auf dem Kunstfest Pankow beeindrucken werden.“

