25: Rīgas Ritmi

Rīgas Ritmi 2024Zum 25. Mal findet vom 2. bis 5. Juli in der Hauptstadt Lettlands das Festival Rīgas Ritmi statt. 2001 ist es auf Anregung des lettischen Jazzmusikers und Produzenten Maris Briezkalns entstanden, der seitdem auch künstlerischer Leiter von Rīgas Ritmi ist. Eines der Hauptziele des Festivals ist es, sowohl das Publikum als auch junge Musiker/-innen weiterzubilden, weshalb die Festivalkonzerte von Jamsessions und Meisterklassen eingerahmt werden. Viele der beim Festival spielenden Musiker/-innen aus aller Welt geben so ihr Wissen und ihre Erfahrung an junge Talente weiter. Bislang sind unter anderem Bobby McFerrin, Diane Reeves, Take 6, Richard Bona, Patti Austin, Freddy Cole, The Yellowjackets, Victor Wooten, Buika, Jojo Mayer, Medeski Martin & Wood, Robert Glasper, Diane Schuur, Adam Ben Ezra oder Jon Cleary auf dieses bedeutendste Jazzfestival Lettlands gekommen.

Die Hauptbühne steht im Rigaer Domgarten. Die Konzerte starten dort am 3. Juli mit dem RDKS Gospel Choir der Rigaer Dom-Chor Schule, der 2018 gegründet wurde und auf lettische und internationale Popmusik fokussiert ist. Danach betritt das Quintett Kennedy Administration die Open-Air-Bühne, um dem Publikum in Riga ein für diese New Yorker Band typisches Konzert aus mitreißendem Jazz, Funk, R&B und HipHop zu liefern.

Der 1936 in Riga geborene Komponist und Pianist Raimonds Pauls ist in seiner Heimat längst ein Volksheld. Viele seiner Lieder gehören zum kollektiven Gedächtnis der Lett/-innen, vor allem die Songs, die er für die lettische Popdiva Sofia Rotaru komponiert hatte, machten ihn zum Star in Lettland. Für das Jubiläumsfestival werden einige von Pauls’ Hits für ein Jazzoktett und das Kammerorchester Kremerata Baltica arrangiert und die Lyrics für die New Yorker Sängerin Shayna Steel ins Englische übersetzt. Die Premiere dieses einmaligen Projekts ist am 4. Juli auf der Bühne im Domgarten. Im Anschluss gibt es einen Auftritt mit dem senegalesischen Kora-Virtuosen Momi Maiga. Eröffnet wird Rīgas Ritmi am 2. Juli in der Riga Jazz Lounge im Radisson Hotel durch ein „Bass Summit“ mit drei lettischen Kontrabassisten, die mit diesem Konzert an ihren im vergangenen Jahr gestorbenen Kollegen Ivars Galenieks erinnern möchten.

