Matthew Shipp: Neues Buch

„Black Mystery School Pianists And Other Writings“Unter dem Titel „Black Mystery School Pianists And Other Writings“ ist jetzt im Verlag Autonomedia eine Sammlung von Essays und Prosagedichten des Pianisten Matthew Shipp erschienen, die er in den letzten Jahren für eine Reihe von Fanzines, Blogs und Zeitschriften verfasst hat. Shipp schreibt über Jazz und Improvisation, aber auch über Sport, Psychologie und die New Yorker Avantgarde-Szene. „Matthew Shipp hat ein wunderschönes Zeugnis geschaffen, das voller Reflexionen und aufschlussreicher Analysen seiner Musik und der kreativen Musikszene steckt“, so der Bassist William Parker, mit dem Shipp seit den 1980er-Jahren auftritt. „Jedes Mal, wenn seine Finger das Klavier berühren, taucht er in die reine spirituelle Welt aus der Sicht des Musikers ein, der sich in den Schützengräben befindet und auf der Kanzel steht. Dieses Buch ist voller persönlicher Geschichten und Anekdoten, die von Wahrheit und einer poetischen Ehrlichkeit geprägt sind, die über den Jazz hinausgeht. Es geht direkt ins Herz.“ Und Robin Kelley, Autor von „Thelonious Monk: The Life And Times Of An American Original”, meint: „Matthew Shipp zu lesen ist wie ihm beim Spielen zuzuhören: Man ist wie gebannt. Die hier versammelten Essays, Gedichte, Meditationen und Reflexionen sind die Kernelemente dessen, was wir Jazz nennen. Dieses Buch wird für immer verändern, wie wir Musik hören, sehen und fühlen.“

