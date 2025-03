Deutsche Oper Berlin: Jazzfestival

Bigband Deutsche OperVom 5. bis 12. Mai findet zum fünften Mal das Jazzfestival in der Tischlerei der Deutschen Oper Berlin statt, das Klassik und Jazz verbindet. Am 5. und 6. Mai wird der Pianist Rolf Zielke, der unter anderem mit Charlie Mariano und David Friedmann spielte, mit seinem Projekt „Händel’s Journey zu Jazz“, basierend auf den barocken Kompositionen von Georg Friedrich Händel, das Festival eröffnen. Am 7. Mai spielt der Gitarrist Joscho Stephan eine Hommage an Django Reinhardt.

Der Posaunist und Komponist Manfred Honetschläger, der auch schon die Bigband des Hessischen Rundfunks leitete, wird gemeinsam mit dem Sänger Worthy Davis und unter anderem Kai Brückner an der Gitarre Motown-Songs mit neuen Arrangements von Honetschläger spielen, während die dänische Sängerin und Perkussionistin Mette Nadja Hansen Songs von Ella Fitzgerald und Count Basie in ihrem Programm „Ella meets Basie“ hat. Der Trompeter Christian Meyers hat gemeinsam mit dem Schlagzeuger Rüdiger Rupert ein Jazzmärchen für Kinder komponiert, das am 11. und 12. Mai aufgeführt wird. Begleitet werden die Projekte von der Bigband der Deutschen Oper.

