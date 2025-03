7: Jazzwoche Berlin

Antje RößelerIn diesem Jahr findet zum siebten Mal die Jazzwoche Berlin statt, erneut veranstaltet von der IG Jazz Berlin. Vom 28. Juni bis 4. Juli wird es eine Woche lang Konzerte und Talks geben. Eröffnet wird die Jazzwoche am Freitag, 27. Juni, im Club Gretchen. Am Samstag, 28. Juni, wird es unter anderem ein Dozentinnenkonzert der Musikschule City-West geben, mit einem Duo der Saxofonistin Birgitta Flick und der Pianistin Antje Rößeler. Außerdem treten bei Jazz am Kaisersteg das Ensemble Oktopuzzle sowie das Trio Pitsiokos/Kalima/Steidle auf.

Am 29. Juni wird es im Jazzclub Kunstfabrik Schlot unter dem Titel „Rilke, mon amour“ ein „Jazz & Poetry“-Projekt mit Karl-Heinz Barthelmus und dem AGvH Jazz Ensemble geben. Am Montag, 30. Juni, tritt im Sonnenraum das Omniversal Earkestra auf. Weitere Konzerte sind am 3. Juli mit Subsystem & Casey Moir und dem Duo Julie Sassoon (Piano) und Olaf Rupp (E-Gitarre). Die Jazzwoche endet am 4. Juli mit dem Maria Baptist Orchestra. Die IG Jazz Berlin ist die kulturpolitische Vertretung der Berliner Szene für Jazz und improvisierte Musik und vertritt mit derzeit rund 400 Mitgliedern deren Vielfalt und Diversität.

