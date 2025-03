Wien: Internationaler Tag der Roma

Harri StoikaZum diesjährigen Internationalen Tag der Roma am 8. April gibt es im Wiener Jazzclub Porgy & Bess eine besondere Veranstaltung: Dorthin lädt der Verein „Voice of Diversity“ zu einem Festakt unter dem Motto „Was bleibt von uns … Musik der Roma – Vorurteil und Wirklichkeit“ ein. Im Rahmen dieses Festaktes wird ein Programm geboten, das die Musiktradition der Roma beleuchtet. Starten wird der Gitarrist Harri Stojka, der zusammen mit Tini Kainrath und Claudius Jelinek Roma-Lieder interpretieren wird.

Im Anschluss gibt es ein Podiumsgespräch, an dem die Ethnomusikologinnen Christiane Fennesz-Juhasz und Ursula Memetek sowie die Roma-Musiker/-innen Adrian Gaspar und Vesna Kovacevic teilnehmen werden. Thematisiert wird unter anderem die digitale Sammlung der Lieder von Ruzsa Nikolić-Lakatos, die Anfang 2025 von Ursula Hemetek und ihrem Team vom „Music and Minorities Research Center“ an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien vorgestellt wurde und jetzt online zugänglich ist. Im Anschluss wird Stojkas Formation India Express konzertieren.

Weiterführende Links

„Voice of Diversity“