Jazz FM Awards: Nominierungen

Shabaka „Perceive Its Beauty, ­Acknowledge Its Grace“Die Nominierten für die diesjährigen, britischen „Jazz FM Awards“ stehen fest, die dieser britische Radiosender mit den Verwertungsgesellschaften PPL und PRS jedes Jahr vergibt. So sind unter anderem als „Album des Jahres“ das Ezra Collective mit „Dance, No One’s Watching“ nominiert, der mittlerweile nur noch Flöte spielende Shabaka für „Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace” und die Bassistin und Sängerin Meshell Ndegeocello für „No More Water: The Gospel of James Baldwin“, die auch in der Kategorie „Internationaler Act des Jahres“ genannt wird. Der Sänger Michael Kiwankuka ist als „Soul Act des Jahres“ gelistet. Neu ist der „Collaboration Award“, für den unter anderem die Initiativen „Queer Jazz“ und „Women in Jazz“ nominiert sind. Die „Jazz FM Awards“ wurden 2013 zum ersten Mal an britische und internationale Jazzkünstler/-innen vergeben, darunter Herbie Hancock, Quincy Jones und George Benson. Die Preisverleihung findet am 24. April im Koko in London statt.

Weiterführende Links

„Jazz FM Awards“