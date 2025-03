Düsseldorf: Sebastian Gahler

Sebastian GahlerEnde März ist der Düsseldorfer Jazzpianist und Komponist Sebastian Gahler gleich dreimal in seiner Heimatstadt live zu erleben – jedes dieser Konzerte steht für sich mit einem eigenen musikalischen Konzept. Am 28. März feiert Gahler um 20:30 Uhr in der Jazz-Schmiede Düsseldorf die Veröffentlichung seines aktuellen Albums „Electric Stories“. Das Album, das modernen, groovigen Jazz mit funkigen Elementen verbindet, wurde international positiv aufgenommen. Es ist zudem die erste physische Veröffentlichung auf Gahlers eigenem Label Jazz Kitchen Records. Gemeinsam mit seinem Sextett bringt der Keyboarder die energiegeladenen Stücke nun auf die Bühne. Ein besonderes Highlight in diesem Sextett ist der US-amerikanische Posaunist Andy Hunter (unter anderem WDR Big Band und Snarky Puppy).

Am 29. März um 20 Uhr folgt ein Solo-Klavierkonzert mit Gahler im The Pool. An diesem Abend teilt er sich die Bühne mit Lukas Lohner, dem frisch ausgezeichneten Förderpreisträger der Stadt Düsseldorf. Beide werden je ein Soloklavier-Set spielen. Und am 31. März um 20:15 Uhr lädt Gahler zur letzten Live-Music-Session vor der Sommerpause im Muggel in Düsseldorf-Oberkassel. An diesem Abend steht er mit dem Sänger Lewin Blümel auf der Bühne. In entspannter Atmosphäre erwartet das Publikum ein Abend voller spontaner Improvisationen und souliger Interaktionen.

