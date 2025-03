Jazz & Kunst: Art From The Dean Collection

„Art From The Dean Collection“Nach dem Auftakt im Brooklyn Museum zeigt jetzt das Minneapolis Museum of Art noch bis zum 13. Juli die Ausstellung „Giants: Art From The Dean Collection“ als erste große Werkschau der Kunstsammlung des Ehepaars Dean, der Sängerin Alicia Keys und des HipHop-Produzenten und Rappers Kasseem Dean aka Swizz Beatz. Gezeigt werden rund 100 Werke Schwarzer Künstler/-innen, wie etwa Barkley L. Hendricks, Gordon Parks, Jean-Michel Basquiat oder Amy Sherald, die Jazz als Inspiration für ihre Kunst sehen und darüberhinaus als gesellschaftspolitischen Ausdruck.

Wie beispielsweise die Malerin und Videokünstlerin Mickalene Thomas, die gemeinsam mit der Jazzschlagzeugerin Terri Lyne Carrington arbeitet, oder der 2023 verstorbene Fotograf und Aktivist Kwame Brathwaite. Dieser fotografierte Jazzmusiker/-innen und das Leben in Harlem als intime Porträts der Verweigerung eines weißen Schönheitsbegriffs und des radikalen Protestes gegen Rassismus. In Zusammenarbeit mit „12on12 vinylworks“ und Swizz Beatz entstand ein limitiertes Vinylalbum, auf dem der Rapper seine Lieblings-Jazzsongs von Miles Davis bis Kenny Dorham zusammengestellt hat, mit einem Coverfoto, das 1968 von Brathwaite aufgenommen wurde, als dessen eigene Geschichte mit Jazz als Mitbegründer der „African Jazz Arts Society and Studios“ begann.

