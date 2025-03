Enjoy Jazz: Weltpremiere

Tania GiannouliDas Festival Enjoy Jazz gibt für seine Ausgabe vom 2. Oktober bis 8. November eine Weltpremiere bekannt: Am 30. Oktober wird die griechische Pianistin Tania Giannouli, deren Karriere das Festival seit vielen Jahren begleitet und wo sie zum ersten Mal ein Solokonzert gab, erstmals im Duo mit dem norwegischen Trompeter Nils Petter Molvær auftreten. Immer wieder initiiert Festivalleiter Rainer Kern Duo-Projekte, wie auch das erstmalige Zusammenspiel von Giannouli mit dem Schweizer Pianisten Nik Bärtsch.

Giannouli wurde 1977 in Athen geboren und kombiniert in ihrer künstlerischen Praxis klassisches Klavier mit Improvisation und Jazz. In ihrem interdisziplinären Ansatz verbindet sie verschiedene Traditionen und Stile; ihre offene Klangsprache ist lyrisch und komplex. Sie komponiert auch für zeitgenössische Ensembles wie dem Atenea Streichorchester oder dem Dissonart Ensemble. Molvær, 1960 geboren, schafft mit elektronischer Verfremdung mystische Klanglandschaften und verbindet Jazz mit Ambient-, House- und HipHop-Elementen.

