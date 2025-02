London: La Linea

La Linea2025 feiert das Londoner Festival für lateinamerikanische Musik, La Linea, seine 25. Ausgabe. Bereits jetzt haben die Macher das Line-Up der Konzertserie bekannt gegeben, die vom 25. April bis 5. Mai über verschiedene Bühnen der ganzen Stadt gehen wird. Einer der Headliner ist der Kubaner Eliades Ochoa, der auch in der Post-Buena-Vista-Ära hohe Aktivität an den Tag legt und sein neues Album „Guajiro“ mitbringt. Aus Mexiko reist der „Latin Grammy“-Gewinner Ed Maverick an die Themse, Brasilien schickt die Rockband Francisco, El Hombre.

Von der Iberischen Halbinsel treten der sozialkritische Asturier Rodrigo Cuevas und der vor allem in Social Media beliebte spanische Singer-Songwriter Muerdo den Weg ins UK an, aus Portugal ist die Elektronik-Künstlerin Ana Lua Caiano dabei. Auch die Londoner Latin-Szene fügt sich ins Programm ein, etwa mit dem Multi-Instrumentalisten Alex Etchart, der auf den argentinischen Komponisten Juan Inaki trifft. Ein weiterer Act aus Argentinien ist die Avantgarde-Künstlerin Juana Aguirre.

